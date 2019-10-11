Нигерия получила от России партию вертолетов Ми-35М

Военно-воздушные силы Нигерии получили шесть российских ударных вертолетов Ми-35М, еще столько же осталось завезти. График поставок обсуждается, сообщил в пятницу, 11 октября, посол африканского государства Стив Дэвис Угба.

Контракт рассчитан на закупку 12 винтокрылых машин. Дипломат отметил, что Москва является надежным партнером, однако санкции Запада мешают сотрудничеству России и Нигерии.

«Мы обязательно договоримся о поставке оставшихся вертолетов Ми-35, а затем будем смотреть, что можем сделать еще в рамках закона», - приводит РИА Новости слова посла.

Угба констатировал, что без помощи со стороны РФ, без российской военной техники справиться с терроризмом в Нигерии будет сложно, и подчеркнул, что Абуджа заинтересована в скорейшей закупке вертолетов.

Ми-35 - многоцелевой ударный вертолет, «летающая боевая машина пехоты», модернизированный вариант Ми-24. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений Сухопутных войск, а также для перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.