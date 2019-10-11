Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Нигерия получила от России партию вертолетов Ми-35М

Андрей Аркадьев
14:05 11.10.2019
Посол Нигерии в РФ Стив Дэвис Угба сообщил, что его страна заинтересована в обновлении своего авиапарка.
Нигерия получила от России партию вертолетов Ми-35М
© Фото: Минобороны России

Военно-воздушные силы Нигерии получили шесть российских ударных вертолетов Ми-35М, еще столько же осталось завезти. График поставок обсуждается, сообщил в пятницу, 11 октября, посол африканского государства Стив Дэвис Угба.

Контракт рассчитан на закупку 12 винтокрылых машин. Дипломат отметил, что Москва является надежным партнером, однако санкции Запада мешают сотрудничеству России и Нигерии.

«Мы обязательно договоримся о поставке оставшихся вертолетов Ми-35, а затем будем смотреть, что можем сделать еще в рамках закона», - приводит РИА Новости слова посла.

Угба констатировал, что без помощи со стороны РФ, без российской военной техники справиться с терроризмом в Нигерии будет сложно, и подчеркнул, что Абуджа заинтересована в скорейшей закупке вертолетов.

Ми-35 - многоцелевой ударный вертолет, «летающая боевая машина пехоты», модернизированный вариант Ми-24. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений Сухопутных войск, а также для перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.10.2019, 13:19
Путин назвал возможные последствия военной операции Турции в Сирии
Дата11.10.2019, 09:57
Уничтожить и уйти в тень: кадры работы снайперской пары
Дата11.10.2019, 07:49
Черчесов раскрыл секрет победы сборной над Шотландией
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата10.10.2019, 15:32
Як-152 успешно прошел испытания на прочность
Дата10.10.2019, 11:58
Тайна Гагаринского старта: что обнаружили рабочие при строительстве легендарного космодрома Байконур
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:35 В стране и мире
Названы дата и место похорон Алексея Леонова
14:32 В стране и мире
Видео
Транспортная прокуратура проверит Шереметьево после инцидента с пистолетом на борту самолета
14:09 В стране и мире
Умер космонавт Алексей Леонов
14:05 ОПК
Нигерия получила от России партию вертолетов Ми-35М
14:01 В стране и мире
Видео
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП: видео
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Открывай машину!»: разъяренные саратовцы попытались отбить у полиции подозреваемого в убийстве девочки
«Сфера-убийца»: в США показали «навигатор Судного дня»
Видео
Жестокая схватка медведя и нерпы на Байкале попала на видео
Бочкареву выгнали из института из-за скандала с наркотиками
Экстремальные испытания автомата АК-201 попали на видео
Видео
«Кровавая» река разлилась на Украине
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.