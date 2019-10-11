Шойгу заявил о минимальной за три года задолженности перед Минобороны РФ

Задолженность перед Министерством обороны РФ достигла наименьшего показателя за последние три года, ее размер снизился более чем на 60%. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

Министр отметил, что задолженность образуется «из-за несоблюдения организациями оборонно-промышленного комплекса сроков выполнения государственных контрактов».

Шойгу добавил, что ведомство проводит взвешенную авансовую политику на основании данных Единой информационной системы о расчетах по гособоронзаказу.

«В настоящее время удалось выйти на наименьший показатель просроченной дебиторской задолженности за последние три года», - констатировал он.

В заседании коллегии Минобороны России принимают участие руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.