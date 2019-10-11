Россия и Египет возобновили переговоры о поставке SSJ100

Россия возобновила переговоры о возможных поставках в Египет 12 самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе встречи с египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси.

«Да (возобновили переговоры - прим. ред.) по SSJ100. Около 12 машин», - сказал он по итогам визита в Каир. Слова министра приводит РИА Новости.

Мантуров добавил, что поставки SSJ100 обсуждались на встрече с египетским лидером параллельно с вопросом о возобновление чартерной программы полетов в курортные города Египта. Глава Минпромторга добавил, что переговоры также ведутся и по поставкам среднемагистрального самолета МС-21.

Прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года, после трагедии, связанной с крушением над Синайским полуостровом российского пассажирского самолета авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург и был взорван в небе террористами. Погибли все 217 пассажиров и семь членов экипажа.