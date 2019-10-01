Российская армия получила новейшие подвижные пункты управления

Первые перспективные модели полевых пунктов управления поступили в подразделения и воинские части гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в преддверии Дня Сухопутных войск, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В сообщении говорится, что комплексы предназначены для автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, частей и подразделений в полевых условиях.

В сообщении говорится, что благодаря комплексам удалось в 2 раза сократить время на развертывание командных пунктов в полевых условиях, а также поменять место дислокации в короткие сроки, автоматизировать ряд задач и существенно повысить качество обмена информацией.

Ранее сообщалось, что Российская армия получила 76 полевых пунктов управления АПЕ-5 и АПЕ-3, а в производстве находятся еще 18 комплектов.