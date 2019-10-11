«Это пулеметный норматив»: эксперт объяснил, чем особенны испытания АК-201

Концерн «Калашников» продемонстрировал испытания автомата двухсотой серии, в ходе которых проверялась надежность оружия при воздействии на него пыли, грязи и других факторов.

Зампредседателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергей Зайнуллин рассказал «Звезде», в чем суть данных испытаний и в чем состоят особенности вооружения, которое выпустило 12 магазинов патронов за раз. По его словам, испытания были более, чем экстремальными.

«580 патронов не носит обычный стрелок, стандартный боезапас – 120 патронов. Более 500 носит пулеметный расчет, но даже для пулемета отстрел 250 патронов требует замены ствола», - заявил эксперт.

Таким образом, испытатели превысили норматив по плотности ведения огня, предусмотренный для иного класса вооружения с более высокими характеристиками.

«Можно сделать вывод, что советские модели уступали по эргономике зарубежным аналогам, но надежность является важнейшим критерием, так как в случае, если в пустыне, Арктике или джунглях оружие откажет, это всегда закончится печально. Надежность – важнейший критерий», - подчеркнул Зайнуллин.

При этом он отметил, что более современные образцы вооружений уже не уступают по эргономике оружию зарубежного производства.

Напомним, суть испытаний состояла в том, что АК-201 выпустил 12 магазинов патронов, что в общей сложности составило более 500 штук.