Армия РФ получит минометы «Дрок» и орудия «Флокс»

В Вооруженные силы РФ будут поступать новейшие самоходные 82-миллиметровые минометы «Дрок» и самоходные артиллерийские орудия «Флокс» калибром 120 миллиметров.

Контракты на серийное производство изделий «Уралвагонзавода» уже подписаны, сообщил специальный представитель корпорации по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов. Он отметил, что новейшие артиллерийские орудия, входящие в уникальный комплекс «Набросок», проходят завершающие испытания.

«Все идет в соответствии с планом. Есть контракт на их серийное изготовление», - приводит ТАСС его слова.

Самоходное артиллерийское орудие «Флокс» имеет орудие калибра 120 миллиметров и смонтировано на колесном шасси армейского бронеавтомобиля «Урал-4320».

Благодаря некоторым особенностям конструкции, такое орудие с нарезным стволом может использоваться в качестве пушки-гаубицы или миномета, также применяться при стрельбе прямой наводкой. «Флокс» может стрелять в трех режимах: миномета, гаубицы и прямой наводкой.

«Дрок» - самоходный миномет на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ» К-4386. Скорострельность 82-миллиметровой установки достигает 12 выстрелов в минуту. Дальность поражения - 6 000 метров. Боекомплект комплекса - 40 мин.

Миномет «Дрок» был представлен на форуме «Армия-2019».