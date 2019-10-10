Экстремальные испытания автомата АК-201 попали на видео

Концерн «Калашников» опубликовал видео испытаний автомата Калашникова двухсотой серии, в ходе которых проверялась надежность оружия при воздействии на него пыли, грязи и других факторов.

Так называемые автоматы Калашникова двухсотой серии (речь идет об АК-200, АК-201, АК-202, АК-203, АК-204, АК-205) разрабатывались ОАО «Ижмаш» примерно в 2008-2009 годах, однако позже разработка была свернута. Возобновилась она спустя почти десятилетие. Вся линейка автоматов была представлена на выставке «Армия-2017».

По компоновке и устройству основных узлов автоматы Калашникова двухсотой серии аналогичны автомату АК-74М и другим автоматам сотой серии, сохраняя классическую автоматику с длинным ходом газового поршня и запиранием ствола поворотным затвором на два боевых упора.