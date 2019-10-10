Станцию для борьбы с мини-дронами создали в РФ

Российские специалисты создали радиолокационную станцию, которая способна обнаруживать миниатюрные беспилотники на дальности до 7,5 километра.

Станция радиоподсвета цели (РПЦ) может вычислять дроны размером до 30 сантиметров, способные летать очень низко. При обнаружении цели ее координаты передаются в пункт управления.

Устройство состоит из многоканальной радиолокационной станции Ка-диапазона, поворотного устройства, которое обеспечивает обзор во всех направлениях, и ноутбука управления. Координировать работу станции можно как самостоятельно при помощи ноутбука, так и в автоматическом режиме.

«Безусловно, новинка будет востребована как среди специальных, так и среди гражданских заказчиков», - сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Разработкой устройства занимались специалисты АО «НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику») совместно с МКБ «Факел» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»).