Завершена обвязка атомного реактора ледокола «Арктика»

В Санкт-Петербурге завершены монтажные работы по обвязке атомного реактора ледокола «Арктика». Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот». Ремонтные работы на судне проводили специалисты АО «Атомэнергоремонт».

«Напомним, что корпус судна был спущен на воду в 2016 году, тогда же персонал АО "Атомэнергоремонт" приступил к подготовительным работам, а далее, в ноябре 2018 года, к завершающей стадии строительства. К настоящему времени на атомоходе уже проведены все гидравлические испытания», - говорится в сообщении.

Вслед за «Арктикой» специалисты компании «Атомэнергоремонт» приступят к работам на ледоколах «Сибирь» и «Урал». Ранее стало известно о запуске обеих реакторных установок ледокола.

«Арктика» - головной атомный ледокол проекта 22220. Он является самым большим и мощным в мире. Как и двух его собратьев, «Урал» и «Сибирь», «Арктику» строят по заказу госкорпорации «Росатом».

Ледокол способен пробивать лед толщиной до трех метров. Также модернизированную реакторную установку РИТМ-200М Росатом планирует экспортировать.

Ледокол оборудован двумя ядерными энергетическими установками с реакторами РИТМ-200, каждый из которых обладает 175 МВт тепловой мощности. Их преимущество заключается в компактности. Основное оборудование размещается внутри корпуса парогенерирующего блока. РИТМ-200 обладает высокими показателями надежности и безопасности. Ходовые испытания ледокола «Арктика» начнутся в декабре.