Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Завершена обвязка атомного реактора ледокола «Арктика»

Андрей Аркадьев
12:22 10.10.2019
Персонал ремонтной организации АО «Атомэнергоремонт», принимавший активное участие в строительных работах на атомоходе «Арктика», успешно завершил монтажные работы по обвязке атомного реактора ледокола.
Завершена обвязка атомного реактора ледокола «Арктика»
© Фото: ФГУП АТОМФЛОТ

В Санкт-Петербурге завершены монтажные работы по обвязке атомного реактора ледокола «Арктика». Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот». Ремонтные работы на судне проводили специалисты АО «Атомэнергоремонт».

«Напомним, что корпус судна был спущен на воду в 2016 году, тогда же персонал АО "Атомэнергоремонт" приступил к подготовительным работам, а далее, в ноябре 2018 года, к завершающей стадии строительства. К настоящему времени на атомоходе уже проведены все гидравлические испытания», - говорится в сообщении.

Вслед за «Арктикой» специалисты компании «Атомэнергоремонт» приступят к работам на ледоколах «Сибирь» и «Урал». Ранее стало известно о запуске обеих реакторных установок ледокола.

«Арктика» - головной атомный ледокол проекта 22220. Он является самым большим и мощным в мире. Как и двух его собратьев, «Урал» и «Сибирь», «Арктику» строят по заказу госкорпорации «Росатом».

Ледокол способен пробивать лед толщиной до трех метров. Также модернизированную реакторную установку РИТМ-200М Росатом планирует экспортировать.

Ледокол оборудован двумя ядерными энергетическими установками с реакторами РИТМ-200, каждый из которых обладает 175 МВт тепловой мощности. Их преимущество заключается в компактности. Основное оборудование размещается внутри корпуса парогенерирующего блока. РИТМ-200 обладает высокими показателями надежности и безопасности. Ходовые испытания ледокола «Арктика» начнутся в декабре.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.10.2019, 14:25
В Кремле высказались о последствиях срыва разведения сил в Донбассе
Дата10.10.2019, 05:00
«Ярсы» в полях: воинские части РВСН прошли проверку боеготовности по итогам 2019 года
Дата10.10.2019, 07:08
Историческое золото: в Москву вернулись триумфаторы ЧМ по спортивной гимнастике
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата09.10.2019, 17:14
Опубликованы кадры испытаний новейших бронемашин «Тигр» и «Урал»
Дата10.10.2019, 11:58
Тайна Гагаринского старта: что обнаружили рабочие при строительстве легендарного космодрома Байконур
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:43 В стране и мире
Лавров заявил, что РФ будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары
12:37 В стране и мире
Зеленский заявил о намерениях Порошенко возглавить новый Майдан
12:33 В стране и мире
В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил
12:32 В стране и мире
Экологичный транспорт: в США белка превратила автомобиль в гнездо
12:16 В стране и мире
В ПДД внесут электросамокаты и гироскутеры
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Экологичный транспорт: в США белка превратила автомобиль в гнездо
«Времени мало»: онколог назвала последствия возможного паралича Заворотнюк
Видео
«Кровавая» река разлилась на Украине
Американский разведчик: исследователь «расшифровал» тату на теле участника группы Дятлова
«Меня называли сумасшедшей»: мама «девочки-бэтмена» рассказала о поездке в Россию
Видео
«Нет ничего патриотичнее классического материала»: главный режиссер радио «Звезда» поделился методом успеха
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.