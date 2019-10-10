В Москве впервые публично представили аналог американской винтовки AR-15

Компания ORSIS публично показала российский аналог американской винтовки AR-15, которая разрабатывалась в качестве перспективной винтовки для армии США.

Карабин ORSIS-AR15J представили на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019 в Москве. Экспозиция проходит с 10 по 13 октября в Гостином Дворе.

Представители компании ORSIS, которая входит в группу «Промтехнологии», заявили, что на выставке будут раскрыты технические характеристики винтовки и результаты ее испытаний.

Оружие является аналогом американской полуавтоматической винтовки под патрон 5,56×45 миллиметров. При сборке винтовки используются комплектующие отечественного производства. Главной особенностью «полуавтомата» являются стволы производства компании, значительно повышающие точность и ресурс оружия.

В США AR-15 выпускается с 1963 года, поступает в продажу в качестве гражданского оружия для самообороны, охоты, является штатным оружием полиции. Винтовка была разработана компанией ArmaLite на основе AR-10 в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии США. После 1960-х годов была принята на вооружение армии США под обозначением M16. Заводской индекс AR-15 использовался для гражданских и полицейских.