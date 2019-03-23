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При максимальных перегрузках: в Петербурге стартовали испытания нового ледокола

Павел Кутаренко
09:15 23.03.2019
Эксперименты по проверке корпуса будущего ледокола на прочность проходят в Крыловском научном центре - площадке, практически не имеющей мировых аналогов.

В Санкт-Петербурге стартовали испытания нового ледокола. Специалисты проверяют корпус на прочность при самых сильных перегрузках.

Эксперименты проходят в Крыловском научном центре - площадке, практически не имеющей мировых аналогов. Как начинают свое плавание будущие военные и гражданские корабли, изучил корреспондент «Звезды».

На снятых кадрах пятиметровая модель будущего арктического судна крушит четырехсантиметровый лед. Если перевести в реальный масштаб, то это - аналог движения огромного танкера через торосы толщиной в 1,5 метров!

Испытания моделей позволяют определить лучшие обводы корпуса, поэтому без таких натурных исследований теперь не обходятся при проектировании всех кораблей ледового класса.

«Мы определяем в ходе этих экспериментов возможность форсирования кораблем ледовых условий либо возможность движения корабля под проводкой ледокола», - объяснил начальник сектора исследования ледотехники ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Алексей Добродеев.

В Крыловском научном центре есть десятки различных бассейнов, где модели будущих кораблей можно проверить на качку, мореходность и, разумеется, ходовые показатели. Один из находящихся тут глубоководных бассейнов - самый большой в мире, его длина составляет почти 1,5 километров. Именно здесь тестировали корпуса всех кораблей, построенных в нашей стране за последние 60 лет.

«Эти испытания проводятся для определения или подтверждения ходовых качеств проектируемого корабля. Важно на стадии модельного эксперимента убедиться, что натурный корабль достигнет тех параметров, которые написаны в его техническом задании», - отметил начальник лаборатории ходовых качеств надводных кораблей Сергей Капранцев.

Тут испытывают не только надводные корабли, но и модели всех наших российских подводных лодок. Хватает центру и зарубежных заказов - в этих бассейнах тестировали гражданские суда для Японии, Китая, Греции и Австралии, поскольку только тут можно смоделировать любые условия - от шторма до урагана.

Причем испытывать в этом центре можно не только корабли. Именно в этой аэродинамической трубе тестировали макеты пролетов Крымского моста и даже нового петербургского стадиона.

Но все же основной профиль Крыловского научного центра - это исследования всех новейших проектов нашего флота. За 125 лет работы здесь провели испытания почти 12 тысяч моделей различных судов.

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