Новейший ИЛ-76 будет передан ВКС РФ на следующей неделе

Новейший военно-транспортный самолет ИЛ-76МД-90А будет передан в ВКС России уже на следующей неделе. Первый серийный самолет готов полностью, и вскоре уйдет в войска.

«Первый серийный самолет полностью изготовлен. Передача в эксплуатацию запланирована на следующую неделю», - отметили в пресс-службе конструкторского бюро.

Ранее стало известно, что правительство взяло выпуск Ил-76МД-90А на особый контроль. В текущем году уже два самолета переданы на летные испытания. Всего за год Военно-транспортная авиация должна получить еще шесть модифицированных воздушных судов.

В ходе посещения авиазавода вице-премьер Юрий Борисов отметил, что что число инспекций на предприятии будет увеличено. Борисов также осмотрел новую сборочную линию для Ил-76МД-90А, которую готовят сотрудники «Авиастар-СП». После завершения линии производство самолетов будет ускорено.