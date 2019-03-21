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На «Ильюшине» открылась Лаборатория цифровых технологий

Наталья Вальханская
21:25 21.03.2019
Центр представляет собой среду для апробации инновационных решений и разработок в области создания авиационной техники.
На «Ильюшине» открылась Лаборатория цифровых технологий
© Фото: ilyushin.org

В Москве на территории ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» открылся корпоративный центр отработки цифровых технологий. Центр представляет собой среду для апробации инновационных решений и разработок в области создания авиационной техники.

В ПАО «Ил» рассказали, что в лаборатории оборудованы специально подготовленные рабочие места и оборудование.

«Сегодня цифровая трансформация - это важнейшее условие развития всего авиастроения. Современные скорости принятия решения и появление все новых технологий требуют новых средств для оперативной обработки и анализа поступающей информации. Надеюсь, цифровая лаборатория станет одной из точек роста по внедрению цифровых технологий в конструирование и производство авиационной техники. Мы должны меняться в ежедневном режиме, быстро реагируя на новые вызовы», - отметил генеральный директор «Ила» Алексей Рогозин.

Особый режим площадки позволяет тестировать разные направления инновационных сервисов и продуктов, экспериментировать с материалами, воплощать в реальность свои идеи. Подобные исследования безопасны в правовом плане, сокращают издержки при внедрении новинок в большом производстве.

В Лабораторию цифровых технологий также будут приглашаться разработчики для взаимного обмена опытом, проведения семинаров и презентаций. Потенциальные поставщики специализированного программного обеспечения могут обеспечить доступ конструкторам к своим продуктам, а сотрудники «Ильюшина» - оценить полезность тех или иных программных решений для своей работы.

Также в центре планируется прорабатывать способы использования аддитивных технологий, вести поиск и адаптировать решения дополненной и цифровой реальности для последующего их внедрения в конструкторской и технологической работе.

Технологии, методы и программные решения, которые прошли испытания и проверку в лаборатории, далее могут быть эффективно и безопасно внедрены в повседневную практику. Кроме того, проект призван помочь в решении бизнес-задач подразделений, способствовать повышению уровня инновационного развития предприятий ОАК.

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