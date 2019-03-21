Правительство взяло выпуск Ил-76МД-90А на особый контроль

Правительство России взяло на контроль выпуск военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90-А, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе посещения завода «Авиастар-СП».

По словам Борисова, число инспекций на предприятие, которое задержало выпуск транспортных самолетов для Минобороны, будет увеличено.

В этом году уже два таких самолета были собраны и переданы на летные испытания. До конца года Военно-транспортной авиации планируют передать еще шесть Ил-76.

Ранее в войска передали три таких самолета, еще один отдали как базу под новый самолет Дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-100.

Также в ходе посещения предприятия, Борисову показали новую поточную линию сборки Ил-76МД-90А, строящуюся на заводе, которая ускорит производство этих самолетов.