В России началось серийное производство модернизированных комплексов управления войсками

Российская армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками, производством которых занимается входящая в состав «Ростеха» компания «Росэлектроника».

«Холдинг "Росэлектроника" начал серийное производство модернизированных аппаратных комплексов для сетей связи и управления Вооруженных сил Р-090К», - приводит РИА Новости слова представителей компании.

Кроме того, отмечается, что были успешно проведены испытания комплекса, разработанного АО «КНИИТМУ» (входит в «Росэлектронику»). Он предназначен для развертывания перспективных автоматизированных систем управления, используя различные каналы связи. Сама работа производится по четырем независимым каналам.

«Комплекс выполняет прием и передачу данных по некоммутируемым четырехпроводным каналам тональной частоты», - уточнили в пресс-службе.

При его производстве использовалась только российская электронно-компонентная база.

В ходе тестовых испытаний подтвердилось улучшение ряда характеристик, что обеспечивает большую надежность и безопасность комплекса.