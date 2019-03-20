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Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М

Вадим Синицын
21:01 20.03.2019
Cалон Ил-96-400М может собираться под потребности заказчика. На встрече были представлены два базовых варианта – двухклассная компоновка на 350 мест и трехклассная на 305 мест. Также существует одноклассная компоновка на 402 места.
Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М
© Фото: ilyushin.org

В Москве прошла встреча между производителями перспективного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М и потенциальными эксплуатантами воздушного судна. Корпорация представила облик пассажирского салона будущего флагмана российской гражданской авиации.

Как сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации, салон самолета может иметь различные комплектации и собираться под потребности того или иного заказчика. На встрече были показаны два базовых варианта – двухклассная компоновка на 350 мест и трехклассная на 305 мест.

«Мы хотим уточнить пожелания потенциальных заказчиков и сформировать варианты компоновки под их индивидуальные потребности. Сейчас стадия реализации программы Ил-96-400М еще позволяет учесть особенности условий эксплуатации каждого покупателя нашего самолета», - подчеркнул генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

Помимо двух упомянутых вариантов компоновки, возможна сборка салона в чартер-версии на 402 посадочных места. Во всех комплектациях самолеты будут оснащены новейшими пассажирскими креслами отечественного производства, созданными под международные требования к уровню комфорта.

Салон Ил-96-400М будет укомплектован люльками и креслами для детей, а также оборудованием для размещения людей с ограниченными физическими возможностями. Для организации горячего питания на дальних перелетах будет работать кухонное оборудование стандарта Atlas. Информационно-развлекательные задачи решат с помощью мультимедиа-комплекса с сенсорными дисплеями. Пассажиры смогут пользовать интернетом и даже наблюдать трансляции с камер самолета.

Ил-96-400М – модификация пассажирского лайнера Ил-96. Новинка получит удлиненный на десять метров фюзеляж, большое количество посадочных мест и новейшее бортовое оборудование. По мнению специалистов, этот лайнер способен стать флагманом пассажирских перевозок. Ожидается, что серийное производство машин стартует в 2020 году.

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