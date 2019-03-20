Сверхпрочный и полезный: как «Ратник» и экзоскелеты помогут пехотинцу в бою

Гости программы «Открытый эфир» поделились своим мнением о значении применения боевых экипировок. Так, по словам политического обозревателя ИА News Front Юрия Селиванова, применение экзоскелетов увеличит эффективность солдата на поле боя в 2-3 раза.

«В боевых условиях эта штука очень полезная, потому что все, что способствует увеличению груза, который может нести солдат-пехотинец», - считает Селиванов.

Он уверен, что это очень важно, поскольку в предбоевой обстановке военный загрузит себя не едой и водой, а патронами и остальными боеприпасами.

Кроме того, немалое значение имеют и разработки экипировки «Ратник».

«Этот костюм сделан из ткани, которая состоит из арамидных волокон. Одно такое волокно выдерживает 16-килограммовую гирю. Это очень прочная ткань. Начнем с этого. А во-вторых, конечно, многослойная система "Ратника" - это не только какие-то внешние гаджеты и ткань, совсем недавно мы наблюдали какие-то из элементов этого костюма в действии в Лаосе, когда наши парни-минеры помогали Лаосу разминировать территории после всем известных событий 70-х годов, когда Америка бомбила активно те территории», - рассказала Оксана Матвеева, продюсер программы «Военная приемка».

Работе группы российских саперов в Лаосе посвящен новый выпуск программы «Военная приемка». Не пропустите премьеру 24 марта в 09.55 на телеканале «Звезда».