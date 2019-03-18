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Эксклюзивные кадры из реакторного отсека легендарной подлодки К-3

Александр Пешков
16:52 18.03.2019
Телеканал «Звезда» впервые публикует кадры хроники из реакторного отсека первой советской атомной подводной лодки К-3.

Атомная энергетическая установка находится в средней части корпуса АПЛ. Каждый реактор снабжен автоматической системой управления и противоаварийной защитой.

Урановая активная зона с экраном установлена в толстостенном корпусе реактора. В результате цепной атомной реакции в активной зоне возникает большое количество тепла. В качестве теплоносителя используется вода, которая нагревается до 335 градусов. Нагретая вода поступает в парогенераторы, где преобразуется в пар, который поступает на лопатки турбин, двигающих валы винтов, и на электрические генераторы.

Одним из основных преимуществ атомных подводных лодок является их автономность, которая ограничена только физическими возможностями экипажа и запасами провизии, а также высокая скорость движения как под водой, так и в надводном положении.

«Ленинский комсомол», первоначально К-3 - первая советская атомная подводная лодка. Подводная скорость движения - до 31 узла, автономность плавания - 50-60 суток. Торпедно-минное вооружение - 8 носовых ТА калибра 533 мм, 20 торпед. В обычной комплектации - 6 с ядерными зарядами по 15 килотонн. Спуск на воду состоялся 9 августа 1957 года, а из состава флота она была выведена в 1991 году.

По состоянию на 2018 год, на лодке завершены работы по конвертации: заварены все забортные отверстия. Лодка спущена на воду и ожидает дальнейшего финансирования для переоборудования в музей.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» 19 марта в 08:15 на телеканале «Звезда».

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