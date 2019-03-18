Предтеча «Посейдона»: разработчик раскрыл подробности о проекте советской ядерной мегаторпеды

По первоначальному замыслу конструкторов, первая атомная подводная лодка К-3 должна была быть вооружена одной торпедой калибра диаметром в полтора метра с термоядерной боевой частью, предназначенной для поражения береговой инфраструктуры - морских баз, портов. Но в дальнейшем применение такой торпеды было признано неэффективным. Об этом в новом выпуске программы «Военная приемка» рассказал главный конструктор атомных подводных лодок 10-го и 2-го поколений Радий Шмаков.

«Мы проектировали подлодку К-3 именно с ударом возмездия, с большой торпедой. Военных к этому кораблю не допустили. Проектировали специалисты, которых штучно отбирал Владимир Николаевич Перегудов», - сказал Радий Шмаков.

Одним из противников применения одной торпеды стал главком ВМФ Николай Кузнецов, который на одном из совещаний настоял, чтобы подлодка оснащалась не одной, а несколькими торпедами.

«Особенность боевого применения "мегаторпеды" подразумевало небольшое расстояние до цели, с которого может быть произведен пуск. Нужно было подойти к береговой черте противника. При этом там сильно развиты средства противолодочной обороны, и вероятность уничтожения подлодки была велика. Поэтому было принято решение отказа от мегаторпеды», - сказал генеральный директор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев.

Впервые беспилотный подводный аппарат был представлен президентом России Владимиром Путиным в ходе его обращения к Федеральному собранию в марте 2018 года.

Аппарат оснащен ядерной силовой установкой, которая позволяет ему находиться под водой неограниченное количество времени. При этом пуск может производиться с подводной лодки, которой не обязательно подходить близко к береговой линии.

Скорость движения беспилотника под водой предположительно может достигать 200 километров в час, а мощность ядерной боевой части - до двух мегатонн.

Название для боевого комплекса выбиралось путем всеобщего голосования на сайте Минобороны РФ.

В феврале текущего года министр обороны РФ доложил президенту РФ Владимиру Путину об окончании испытаний беспилотника.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» 19 марта в 08:15 на телеканале «Звезда».