Модернизированные подлодки проектов «Борей» и «Ясень» пополнят Северный флот

Около десяти различных проектов атомных подводных лодок находятся на настоящий момент на вооружении Северного флота. Субмарины пригодны к использованию как в северных, так и южных широтах. Тем не менее, как заявил командующий СФ адмирал Николай Евменов, спустя время, по мере поступления новых моделей, старые выведут из эксплуатации.

Так, через 15-20 лет основной силой Северного флота станут модернизированные корабли «Борей» и «Ясень».

«В дальнейшем мы рассчитываем, что после завершения всех испытаний в этом году Северный флот усилят первые представители этих проектов - ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевой крейсер "Казань"», - цитирует Евменова «Российская газета».

Он отметил, что оба корабля будут использовать подо льдами Северного Ледовитого океана.