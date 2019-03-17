Глава УВЗ рассказал о планах по роботизации Т-90МС

Одним из следующих этапов совершенствования танка Т-90МС может стать роботизация. Об этом заявил гендиректор УВЗ Александр Потапов.

«Все определяется заказчиком. Он видит, как будет ту или иную технику использовать на театре военных действий. Могу сказать, что наша техника находится уже в такой стадии готовности и имеет такое цифровое обеспечение, что переход к безлюдному варианту напрашивается сам собой», — рассказал он в интервью РБК.

В феврале «Уралвагонзавод» опубликовал видео испытаний Т-90МС. В ролике продемонстрировали ходовые испытания, стрельбу во время движения, а также работу экипажа внутри боевой машины.

Ранее главный конструктор рассказал, что новейший российский танк Т-90МС идеально подходит к условиям ближневосточного региона.

Т-90МС - экспортный вариант нового основного боевого танка российской армии. Макет танка был представлен корпорацией на выставке IDEX-2019, которая прошла в столице ОАЭ Абу-Даби с 17 по 21 февраля 2019 года.