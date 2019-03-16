Опубликованы кадры первого полета опытного образца МС-21-300

В субботу, 16 марта, на аэродроме Иркутского авиационного завода начались испытания третьего опытного образца самолета МС-21-300.

Помимо основного специального испытательного оборудования, на данной машине установили пассажирский салон.

«Звезда» публикует кадры испытаний МС-21-300. В ролике показана подготовка, взлет и полет самолета. Пилот аккуратно закладывает виражи, совершает несколько кругов над аэродромом, проходит на малой высоте, и затем успешно приземляется и уходит на стоянку.

Полет проходил на высоте до 3,5 километров при скорости до 500 километров в час и продлился 90 минут. Премьерный показ новинки планируется на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019.

МС-21 (Магистральный самолет 21 века) - семейство пассажирских самолетов нового поколения, ориентированных на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 мест) и МС-21-200 (130-176 мест).