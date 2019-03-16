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Третий опытный самолет МС-21-300 приступил к летным испытаниям

Алексей Савелов
09:59 16.03.2019
В этом году к летным испытаниям присоединится четвертый опытный самолет, постройка которого сейчас ведется на Иркутском авиазаводе.
Третий опытный самолет МС-21-300 приступил к летным испытаниям
© Фото: ОАК

Сегодня на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

Полет проходил на высоте до 3,5 километров при скорости до 500 километров в час. Продлился он 90 минут.

«Летные испытания самолета МС-21-300 продолжаются. Сегодня к ним подключилась третья машина. На этом самолете, помимо специального оборудования для испытаний, устанавливается пассажирский салон», - отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, принято решение провести премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Ранее началась сборка первых серийных образцов авиалайнера МС-21.

МС-21 (Магистральный самолет 21 века) - семейство пассажирских самолетов нового поколения, ориентированных на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

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