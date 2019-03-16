Новые танки Т-90М поступят в войска ЦВО в этом году

В этом году в войска ЦВО поступят новые танки Т-90М. Об этом рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Мы в этом году получим несколько единиц танка», - сообщил он.

Он отметил, что этот танк имеет высокий боевой потенциал.

«Как танкист, я однозначно могу сказать, что Т-90М - очень хороший танк, имеющий высокий боевой потенциал», - констатировал А.Лапин.

По его словам, на танке установлена уникальная система пассивной и активной защиты, которая повышает живучесть и экипажа, и самого танка.

«Учитывая опыт, который приобрели в Сирийской Республике, ведь там активно использовались противотанковые средства, мы этот вопрос изучали и докладывали свои предложения руководству министерства обороны РФ», - добавил командующий войсками ЦВО.

Ожидается, что Т-90М поступит в 90-ю танковую дивизию, дислоцированную в Челябинской области.

Танк Т-90М «Прорыв-3» - новейшая модификация основного боевого танка Т-90. Танк получил новую схему бронирования корпуса и размещения элементов динамической защиты. Также на танк установили новую башню, оснащенную системой управления огнем с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.

Он был представлен на прошлогоднем военно-промышленном форме «Армия-2018» в подмосковном парке «Патриот».

Танк Т-90 - основной танк российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Является глубокой модернизацией Т-72Б. Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010-е годы, был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении девяти стран.