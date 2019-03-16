Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Новые танки Т-90М поступят в войска ЦВО в этом году

Алексей Савелов
00:05 16.03.2019
По словам командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина, Т-90М - «очень хороший танк, имеющий высокий боевой потенциал».

В этом году в войска ЦВО поступят новые танки Т-90М. Об этом рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Мы в этом году получим несколько единиц танка», - сообщил он.

Он отметил, что этот танк имеет высокий боевой потенциал.

«Как танкист, я однозначно могу сказать, что Т-90М - очень хороший танк, имеющий высокий боевой потенциал», - констатировал А.Лапин.

По его словам, на танке установлена уникальная система пассивной и активной защиты, которая повышает живучесть и экипажа, и самого танка.

«Учитывая опыт, который приобрели в Сирийской Республике, ведь там активно использовались противотанковые средства, мы этот вопрос изучали и докладывали свои предложения руководству министерства обороны РФ», - добавил командующий войсками ЦВО.

Ожидается, что Т-90М поступит в 90-ю танковую дивизию, дислоцированную в Челябинской области.

Танк Т-90М «Прорыв-3» - новейшая модификация основного боевого танка Т-90. Танк получил новую схему бронирования корпуса и размещения элементов динамической защиты. Также на танк установили новую башню, оснащенную системой управления огнем с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.

Он был представлен на прошлогоднем военно-промышленном форме «Армия-2018» в подмосковном парке «Патриот».

Танк Т-90 - основной танк российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Является глубокой модернизацией Т-72Б. Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010-е годы, был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении девяти стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.03.2019, 17:35
Переданные Лаосом Т-34 прошли полное техобслуживание в Кантемировской дивизии
Дата15.03.2019, 17:35
Переданные Лаосом Т-34 прошли полное техобслуживание в Кантемировской дивизии
Дата15.03.2019, 16:15
Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги Европы
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата16.03.2019, 00:05
Новые танки Т-90М поступят в войска ЦВО в этом году
Дата10.03.2019, 16:04
Одно из главных хранилищ истории: что можно найти в Государственных архивах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:42 В стране и мире
В СБ ООН осудили стрельбу в Новой Зеландии
22:57 В стране и мире
Российские ПВО сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США в небе над Балтикой
22:15 В стране и мире
«Стараются перещеголять “большого брата”» - в МИД РФ прокомментировали санкции со стороны Канады
20:46 В стране и мире
Видео
Видео нападения Макгрегора на фаната появилось в Сети
20:21 В стране и мире
Врач Началовой рассказал, что ее болезнь запустили в больнице в США
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Порошенко обругал украинского пенсионера за «благодарность» о бедности: видео
Видео
«Шансы невелики» - врач оценил информацию о состоянии Началовой
Видео
Пассажиры устроили бунт на борту летящего из ОАЭ в Махачкалу самолета
Источник бодрости: названа достойная замена кофе
Названы опасные для людей старше 30 лет продукты
Видео
Самолет на бреющем полете чуть не задел крылом машину на трассе: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.