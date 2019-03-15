Боевой выезд новейших БМД-4М под Псковом: зрелищные кадры

На территории десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове накануне состоялась торжественная церемония передачи новейших образцов военной техники. В соответствии с госпрограммой вооружения сюда поступил 31 единицы боевых машин БМД-4М, а также 8 БТР-МДМ «Ракушка».

Новейшая техника передана личному составу одного из десантно-штурмовых батальонов из состава 104 гвардейского десантно-штурмового полка.

Ранее, в плановом порядке командиры подразделений и экипажи БМД-4М прошли двухмесячный курс переподготовки на данные машины

БМД-4М – боевая машина десанта, является модернизированной версией БМД-4. БМД предназначена для транспортировки личного состава ВДВ, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя.

Основная особенность БМД-4М – оригинальный силовой блок и ходовая часть заменены на серийные, применяемые на БМП-3, что позволяет сократить затраты на обслуживание и эксплуатацию в войсках.