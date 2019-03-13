Военнослужащие на острове Врангеля отразили налет группы дронов «противника» с помощью комплекса «Сопка-2»

Специалисты радиотехнических войск в Арктической зоне нейтрализовали группу беспилотников «противника». Сделать это ударось с помощью комплекса «Сопка-2», развернутого несколько лет назад на острове Врангеля. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Сначала военные провели мониторинг воздушной обстановки в зоне ответственности, после чего был смоделирован полет группы малоразмерных низколетящих воздушных целей, классифицированных как разведывательные дроны «противника», а затем пресечена попытка «вражеских» беспилотников разведать местность над российской территорией.

РЛК «Сопка-2» - автоматизированный радиолокационный комплекс. Благодаря высокой разрешающей способности «Сопка-2» способна распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы. Комплекс оборудован защитным антенным куполом и способен работать в любых метеоусловиях, в частности, при ветрах до 40 метров в секунду и температурах до минус 40 градусов по Цельсию.