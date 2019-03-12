На фоне камчатских сопок: в Петропавловск-Камчатский доставили комплект ракетного комплекса «Бастион»

Тихоокеанский флот получил новый дивизионный комплект подвижного берегового ракетного комплекса (ПБРК) «Бастион».

Тяжелая техника, входящая в состав комплекта ПБРК «Бастион», доставлена морским транспортом в город Петропавловск-Камчатский и в сопровождении спецмашин ВАИ и ГИБДД совершила марш в расположение берегового ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России.

Ранее это же ракетное соединение получило на вооружение дивизионный комплект берегового ракетного комплекса «Бал».

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Яхонт» (для ВС России).

Предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.