На фоне камчатских сопок: в Петропавловск-Камчатский доставили комплект ракетного комплекса «Бастион»
Тихоокеанский флот получил новый дивизионный комплект подвижного берегового ракетного комплекса (ПБРК) «Бастион».
Тяжелая техника, входящая в состав комплекта ПБРК «Бастион», доставлена морским транспортом в город Петропавловск-Камчатский и в сопровождении спецмашин ВАИ и ГИБДД совершила марш в расположение берегового ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России.
Ранее это же ракетное соединение получило на вооружение дивизионный комплект берегового ракетного комплекса «Бал».
БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Яхонт» (для ВС России).
Предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.