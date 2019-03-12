Конструктор винтовки «Сумрак» рассказал, в чем смысл устанавливать рекорды дальности стрельбы

Главный конструктор компании Lobaev Arms, являющейся разработчиком одной из самых дальнобойных винтовкок в мире, Владислав Лобаев рассказал в эфире программы «Открытый эфир» смысл установления рекордов дальности стрельбы для стрелкового оружия.

По его словам, испытанные на сверхдальностях конструкторские принципы в будущем возможно будет перенести на снайперское оружие, которое будет поставлено в войска.

«Мы доводим до экстремальных характеристики нашего оружия для того, чтобы облегчить задачу и перенести технологии, которые были использованы в этом оружии, на снайперское оружие, которое пойдет в войска и возможно будет использовано на поле боя», - сказал Лобаев.

Это, по его словам, даст возможность стрелкам подготовленым средне или ниже среднего (на уровне прапорщика или рядового) уверенно поражать цели на дальностях, недоступных даже для подготовленных снайперов. Достигнута такая точность засчет технического преимущества оружия и патрона.

Уникальная сверхдальнобойная винтовка СВЛК-14С - российская однозарядная винтовка. Предназначена для установления рекордов дальности стрельбы.