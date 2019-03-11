Смертоносный «Сумрак»: названы характеристики самой дальнобойной российской винтовки

Создатель винтовки СЛВК-14С «Сумрак» Владислав Лобаев рассказал в эфире программы «Открытый эфир», чем уникален этот образец стрелкового оружия. Отмечается, что оно установило рекорд дальности поражения цели: пуля летела до мишени на дистанции 4210 метров целых 13 секунд.

Так, конструктор рассказал об особенностях винтовки.

«Во-первых, эта винтовка специально предназначена для установления рекордов дальности стрельбы, для стрельбы на экстремальные дальности, а отличительной ее особенностью является ствол со специальным шагом нарезов для стабилизации очень тяжелой пули», - сказал Лобаев.

При этом, по его словам, особенным является и патрон. Для установления рекордов объем гильзы может подвергаться изменениям.

«В какой-то момент нам стало не хватать мощности. Мы увеличили объем гильзы, и кардинально увеличили дальность стрельбы», - сказал конструктор.

Название получила винтовка по причине того, что «ничего хорошего от нее не жди, если ты находишься по ту сторону прицела».

Создатель оружия также отметил высокую кучность стрельбы.

«Ее кучность в 10 раз выше, чем у винтовки СВД, а также других аналогов. Показатели кучности стрельбы СЛВК-14С - 6-9 миллиметров со 100 метров», - сказал Лобаев.

Вес винтовки (в кг) - 9.6 (без прицела) / 11.5 (с оптическим прицелом). Начальная скорость полета пули превышает 900 м/с.

Уникальная сверхдальнобойная винтовка СВЛК-14С - российская однозарядная винтовка. Предназначена для установления рекордов дальности стрельбы.