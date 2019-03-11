Шойгу заявил о росте объемов строительства военной инфраструктуры в Арктике

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что в течение последних прошедших шести лет российским военнослужащим удалось выстроить в Арктике более 710 тысяч квадратных метров инфраструктуры.

«На островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта возведено 475 объектов», - заявил глава Минобороны РФ на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.

Все возведенные строения необходимы для размещения военнослужащих российской армии и военной техники.

Ранее министр также сообщил, что Вооруженные Силы РФ в 2019 году впервые получат разведывательно-ударные беспилотники. В данный момент в России сформировано 38 воинских частей, на вооружении которых более двух тысяч современных БПЛА.