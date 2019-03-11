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Шойгу: российская армия в этом году получит первые ударные беспилотники

Александра Звягина
12:55 11.03.2019
Всего в Вооруженных Силах РФ 38 воинских частей, на вооружении которых стоит более двух тысяч БПЛА.
Шойгу: российская армия в этом году получит первые ударные беспилотники
© Фото: МО РФ

Вооруженные Силы РФ в 2019 году впервые получат разведывательно-ударные беспилотники, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«За шесть лет сформировано 38 воинских частей, на вооружение которых поставлено более двух тысяч современных беспилотников», - отметил он.

Шойгу подчеркнул, что качественный рывок в развитии БПЛА дал возможность развития и новым средствам разведки и поражения. В качестве примера он привел высокоточные артиллерийские снаряды «Краснополь». По словам министра обороны, благодаря применению лазерной подсветки беспилотников уменьшился расход снарядов и увеличилась дальность их применения.

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