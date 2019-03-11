Новейшие ЗРК «Бук-М3» усилят 41-ю армию в Сибири

В этом году в 41-ю общевойсковую армию, дислоцированную в Сибири, поступит партия новейших зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3». Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Отмечается, что военнослужащие ракетной бригады сейчас проходят обучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой ПВО, где изучают характеристики комплекса.

ЗРК «Бук-М3» - новейший зенитно-ракетный комплекс. Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является, увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет (шесть в транспортно-пусковых контейнерах — против четырёх у ЗРК «Бук-М2»), улучшены комплекс управления и защита экипажа от подрыва.

ЗРК «Бук-М3» позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке - шесть ракет.