В Минобороны рассказали о модернизации палубного истребителя Су-33

В состав авиакрыла тяжелого авианесущего крейсера СФ «Адмирал Кузнецов» войдут модернизированные самолеты Су-33. Об этом рассказал начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.

«Первый этап модернизации выполнен, и сейчас готовимся к проведению второго, после которого будет увеличена мощность двигателя, улучшена системы обнаружения и т. д. Су-33 станет по-настоящему многоцелевым», - сказал он.

По его словам, ВМФ РФ идет по пути модернизации не выработавших свой ресурс самолетов. Изменениям подвергается, прежде всего, «начинка».

Впрочем, это по его то касается не только Су-33. Кожин также рассказал о модернизации противолодочного самолета Бе-12.

«Первый самолет войдет в состав морской авиации Черноморского флота уже в этом году» - сказал генерал-майор.

Су-33 - тяжелый палубный истребитель четвертого поколения, разработанный для ВМФ России в ОКБ Сухого под руководством Михаила Симонова. Главная задача Су-33 - защита кораблей ВМФ России от нападения с воздуха, однако благодаря большой боевой нагрузке, самолет способен наносить удары как по наземным, так и по надводным целям.