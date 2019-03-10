Незаменимый «Адъютант»: испытания новейшего мишенного комплекса стартуют в апреле

В апреле начнутся государственные испытания нового мишенного комплекса «Адъютант». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Адъютант» состоит из нескольких компонентов. В нем есть воздушные мишени пяти разных типов и средства их запуска, а также подвижный пункт управления. Мишенно-тренировочный комплекс поможет в тренировках ПВО.

«Для обеспечения мероприятий боевой подготовки подразделений войсковой ПВО и проведения государственных испытаний разрабатываемого вооружения разработан высокомобильный универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант"», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Различные типы мишеней способны имитировать практически любой тип цели, включая крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, изготовленные в кустарных условиях. Последние часто используются боевиками в Сирийской Арабской Республике.

Пункт управления комплекса оснащен автоматизированными рабочими местами для операторов. Два специалиста смогут одновременно управлять шестью мишенями, создавая различные конфигурации воздушной обстановки и заставляя зенитчиков и артиллеристов решать сложные задачи.