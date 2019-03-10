«Защиты от него нет»: как меняет расклад сил в мире уникальный «Циркон»

Эксперты дали свою оценку высокоточным крылатым ракетам «Циркон». Своим мнением поделились в программе «Специальный репортаж».

«"Циркон" является очень перспективной системой, которая позволяет, фактически, в считанные секунды наносить удар по любому защищенному объекту - как по кораблям, так и на Земле», - заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Такого мнения придерживается и контр-адмирал в отставке, Герой Российской Федерации, кандидат технических наук Всеволод Хмыров.

«Такая гиперзвуковая система как «Циркон» практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от нее нет», - уверен Хмыров.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Ее принципиальным отличием является большая скорость полета. Известно, что пусковые установки «Циркона» будут полностью универсализированы с ПУ ракет «Калибр». Государственные испытания гиперзвуковых ракет начнутся в этом году.

Почему новейшее российское оружие меняет стратегическую ситуацию в мире? Что же на самом деле заставило американцев выйти из Договора РСМД? Смотрите в новом выпуске программы «Специальный репортаж» 11 марта в 18.30 на телеканале «Звезда».