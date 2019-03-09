Названы сроки госиспытаний перспективного комплекса «Гибка-С»

Государственные испытания перспективного комплекса «Гибка-С», предназначенного для пуска зенитных ракет, начнутся летом текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Мобильный комплекс разработан на базе бронированного автомобиля «Тигр-М» и предназначен для подразделений войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск.

«Гибка-С» имеет возможность следить за обстановкой в воздухе и обнаруживать цели, а также атаковать найденные объекты при помощи ракет переносных зенитных комплексов как с места, так и в движении.

Боевая машина отделения ПЗРК оснащена многоканальной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет.