Превосходит все зарубежные аналоги: в РФ завершается разработка двигателя ВК-800

В России завершается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800. Первая сертификация самолета, оснащенного двигателем ВК-800 планируется уже в 2020 году. Об этом сообщает RT.

Как рассказал главный конструктор проекта Виталий Логинов, проектная комиссия уже прошла, в текущем же году запланированы испытания. Для этого инженеры намереваются сотрудничать с Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова.

«Уже обсуждены технические задания и разосланы проекты договоров», - заявил Логинов.

Разработка ВК-800 ведется на Уральском заводе гражданской авиации и «ОДК-Климов» в Петербурге, а его серийное производство развернут сразу после получения сертификата.

«В 2018 году прошли испытания первые опытные двигатели, на них отработано более 60 успешных запусков», - говорится в сообщении на сайте ЦИАМ.

Как утоняет RT, ВК-800 станет турбовальным двигателем, а на его основе создадут силовые установки для самолетов легкого класса и вертолетов грузоподъемностью до полутора тонн. Двигателем планируется оснащать легкие многоцелевые вертолеты «Ансат», Ка-226, Ка-126 (Ка-128), Ми-54 и ряд других машин.

«Если говорить о вертолетостроении, то ВК-800 для нашей страны - это фактически новое поколение», - отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Предполагается, что двигатель ВК-800 будет превосходить свои зарубежные аналоги по ряду характеристик. Так, благодаря ему авиационная промышленность получит еще один стимул для развития.