Новейший российский ледокол «Арктика» готовят для погрузки ядерного топлива
Мощнейший ледокол «Арктика» пришвартовали в Санкт-Петербурге. Загрузка ядерного топлива на судно запланирована на май 2019 года.
Новейший российский ледокол «Арктика» пристыковали на верфь в Санкт-Петербурге. Специалисты провели одну из самых сложных операций - перешвартовку судна.
Уже в мае текущего года планируется начать загружать судно ядерным топливом.
Как рассказал ТАСС генеральный директор ЦКБ «Айсберг» Александр Рыжков, вся необходимая документация уже была разработана.
«Арктика» относится к универсальным атомным ледоколам проекта 22220. Предполагается, что он сможет разбивать лед толщиной до трех метров и вести за собой караваны других судов.
Производством ледоколов занимается Балтийский завод в Петербурге, где строятся еще два ледокола данного проекта – «Сибирь» и «Урал».