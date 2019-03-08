Новейший российский ледокол «Арктика» готовят для погрузки ядерного топлива

Новейший российский ледокол «Арктика» пристыковали на верфь в Санкт-Петербурге. Специалисты провели одну из самых сложных операций - перешвартовку судна.

Уже в мае текущего года планируется начать загружать судно ядерным топливом.

Как рассказал ТАСС генеральный директор ЦКБ «Айсберг» Александр Рыжков, вся необходимая документация уже была разработана.

«Арктика» относится к универсальным атомным ледоколам проекта 22220. Предполагается, что он сможет разбивать лед толщиной до трех метров и вести за собой караваны других судов.

Производством ледоколов занимается Балтийский завод в Петербурге, где строятся еще два ледокола данного проекта – «Сибирь» и «Урал».