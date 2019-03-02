Stern: российский «Циркон» превзошел самые смелые ожидания западных экспертов

Немецкое издание Stern пришло к выводу, что новая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» на самом деле гораздо смертоноснее, чем казалось ранее. Журналисты отметили, что ей будет достаточно «и пяти минут», чтобы, к примеру, уничтожить Пентагон.

«Циркон» – одна из перспективнейших российских военных разработок последнего времени. Причем, как подчеркнули в Stern, она первее других встанет на вооружение Вооруженных Сил России.

«Эта ракета стартует с подводной лодки и преодолевает дистанцию со скоростью 11 тысяч километров в час. Ей нужно всего пять минут, чтобы достичь Пентагона и уничтожить его», — говорится в статье.

Эксперты, как отмечает издание, ожидали не более 6 тысяч километров скорости и не более 500 километров дальности, однако, «Циркон» смог превзойти эти ожидания.

«Скорость делает невозможным перехват такого оружия, как “Циркон”. Эффективно противостоять подобным ракетам способны только электронные системы ПВО и лазерное оружие», — подытоживает Stern.

«Циркон» – российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Принципиальным ее отличием является большая скорость полета как по сравнению с другими российскими противо¬корабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран. Впервые о ракете стало известно во время обращения президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию в 2018 году.