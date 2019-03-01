Названы сроки появления гражданской версии пистолета «Удав»

В следующем году на оружейном рынке РФ может появиться гражданская версия пистолета «Удав».

Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш), который входит в корпорацию «Ростех», Михаил Левшунов.

«Я думаю, что если все будет нормально, то в следующем году появится гражданский вариант "Удава"», - цитирует РИА Новости Левшунова.

Накануне эргономику перспективного российского пистолета «Удав» оценил президент РФ Владимир Путин. Глава государства протестировал оружие в ходе осмотра выставки спецсредств МВД РФ. Путину особенно понравилось, как пистолет лежит в руке.

Пистолетный комплекс «Удав» калибра 9х21 мм – разработка отечественных конструкторов с применением исключительно российских комплектующих. Он уже прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение.

Армейская версия пистолета«Удав» позволяет применять трассирующие, бронебойные и экспансивные боеприпасы. Также для комплекса были специально созданы дозвуковой и патрон повышенной пробиваемости.