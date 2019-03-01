В России созданы новые уникальные зажигательные патроны калибра 12,7 мм

В России создан новейший тип зажигательных патронов калибра 12,7 миллиметра. Об этом журналистам сообщил конструктор боевой экипировки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш), который входит в корпорацию «Ростех», Игорь Некрасов.

«Институт завершил опытно-конструкторскую работу "Аверс". Это работа по созданию новых патронов калибра 12,7 миллиметра, которые обладают свойством зажжения тяжелых видов топлива. Созданы бронебойно-зажигательный и зажигательный патроны», - цитирует РИА Новости Некрасова.

Как уточник конструктор, до создания нового вида боеприпасов в российских вооруженных силах применялись патроны, которые могли зажигать дизельное топливо.