Воздушный танкер Ил-78М-90А успешно прошел новый этап испытаний

Новейший топливозаправщик, созданный на базе модернизированного транспортного самолета Ил-76МД-90А, успешно завершил новый этап испытаний, сообщили в пресс-службе дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Самолет выполнил первый полет в рамках заводских испытаний. Первый полет машина совершила в январе текущего года, а выкатка самолета прошла в ноябре прошлого.

Танкер может взять на борт 52 тонны топлива и заправить в воздухе сразу три самолета. Заправка в воздухе позволяет значительно расширить радиус действия авиации.

Производство Ил-76 было перенесено в Ульяновск из Ташкента несколькими годами ранее. Самолет получил новое крыло и двигатели, бортовое оборудование, что в лучшую сторону сказалось на его летных характеристиках.