В 27 раз быстрее звука: раскрыта скорость комплекса «Авангард»

На испытаниях гиперзвукового комплекса «Авангард» крылатый блок показал скорость в 27 махов. Об этом сообщает телеканал «Россия-24» со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

«Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 махам. 27 махов он набрал скорость. Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить», - сказал Борисов.

По его словам, принципиальное отличие комплекса «Авангард» от других разработок заключается в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени, потому что он способен маневрировать как по курсу, так и по тангажу.

«Практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и тем более поразить», - сказал вице-премьер.

Отметим, число Маха представляет собой отношение скорости течения в данной точке газового потока к местной скорости распространения звука в движущейся среде.В свою очередь скорость звука зависит от плотности атмосферы и меняется в зависимости от высоты. Так, на высоте 10 километров она составляет 299,53 м/c или 1078,308 километров в час. Соответственно, скорость в 27 махов на этой высоте будет равняться 29 114,316 километров в час.

Испытания ракетного комплекса «Авангард» прошли 26 ноября в присутствии Верховного главнокомандующего Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Пуск ракеты был произведен из позиционного района Домбаровский. В ходе испытаний все тактико-технические данные системы были подтверждены, ракета успешно поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае в назначенное время.

Оружие представляет собой крылатый блок, который, стартуя с помощью баллистической ракеты, идет к цели в плотных слоях атмосферы со скоростью, превышающей скорость звука примерно в 20 раз.