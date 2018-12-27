Конструктор «Тополя»: Россия ответит на ядерный удар в любом случае

У России есть средства, которые гарантированно исключают безнаказанность ядерного удара и обеспечивают невозможность их уничтожения одномоментно, сообщил генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов в интервью газете «Аргументы недели».

«То есть, ответный удар будет в любом случае», - сказал Соломонов.

Также Соломонов сообщил, что США способны быстро переоборудовать объекты ПРО в Европе в средства нападения. По его словам, пока что это представляет прежде всего, политическую угрозу, которая может трансформироваться и в военную.

При этом он крайне низко оценил эффективность средств ПРО США.

«Другое дело, что когда мы говорим о средствах противоракетной обороны, расположенных на Европейском континенте, это угроза совсем другого типа», - подчеркнул Соломонов

Институт теплотехники - предприятие, на котором разрабатывались такие комплексы как «Пионер», «Тополь», «Булава».