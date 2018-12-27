Десятки «Торнадо-С» и других РСЗО поступили в войска

Министерство обороны получило несколько десятков реактивных систем залпового огня «Торнадо-С»и других РСЗО, сообщает пресс-служба предприятия холдинга «Мотовилихинские заводы».

«На этой неделе в подразделения Минобороны России было отправлено несколько десятков боевых машин из состава реактивных систем залпового огня, а также комплектов запасных частей и принадлежностей», - говорится в сообщении предприятия.

В сообщении также говорится, что предприятие полностью завершило работы по капитальному ремонту и модернизации боевых машин РСЗО «Град».

На предприятии подчеркнули, что в течение года в войска было отправлено более ста единиц техники, в том числе буксируемые гаубицы «Мста-Б», самоходные гаубицы «Гвоздика», модернизированные самоходные артиллерийские установки «Нона-С», а также поставлены запасные части и принадлежности.

РСЗО «Торнадо» - семейство российских модернизированных реактивных систем залпового огня калибров 122 мм («Торнадо-Г») и 300 мм («Торнадо-С»). Ранее в эксклюзивном интервью «Звезде» главный конструктор НПО «Сплав» Борис Белобрагин сообщил, что для РСЗО «Торнадо-Г» созданы новая система наведения и боеприпасы.