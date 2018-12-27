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Фюзеляж самолета Ил-112В доставили из Воронежа в подмосковный Жуковский

Максим Гриценко
14:17 27.12.2018
Автопоезд с фюзеляжем военного транспортного самолета преодолел 500 километров пути. Предновогодний трафик на дорогах насыщен настолько, что основную часть Ил-112 решили перевозить ночью.

В ночь на 27 декабря фюзеляж транспортного самолета Ил-112 из Воронежа в подмосковный Жуковский перевозил огромный автопоезд. В Подмосковье доставляли деталь новейшего транспортника Ил-112В. Это уникальная машина придет на смену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24.

Автопоезд с фюзеляжем военного транспортного самолета преодолел 500 километров пути. Предновогодний трафик на дорогах насыщен настолько, что основную часть Ил-112 решили перевозить ночью, потому как в это время суток трассы загружены меньше.
Крыло и основные элементы военного транспортника доставили ранее.

Перевозил ценный груз водитель с 20-летним стажем безаварийной езды Олег Кобылянский. Он перевозил и огромные энергоустановки и негабаритные конструкции, но самолет довелось перевозить впервые.

«Ответственность, конечно, чувствую, где надо скорость сбавляли и до 10 километров в час, чтобы пропустить или объезжать препятствие, все-таки это очень тяжелый груз не в смысле тоннажа, а в смысле того, что он дорого стоит», - рассказал Кобылянский.

Части корпуса и фюзеляж доставили в ЦАГИ для испытаний. Ил-112 уже прошел выкатку на Воронежском авиастроительном заводе, где его сконструировали и далее будут производить.

Постепенно военный транспортник заменит в армии России устаревающие Ан-12 и Ан-26. У самолета две модификации: гражданская и военная. Но в интересах Министерства обороны поставить его на крыло - это задача приоритетная государственной важности.

Испытывать самолет на прочность будут в условиях имитирующих пять тысяч вылетов.

«Работы ведутся в соответствии с планом, будет произведен монтаж, досборка опытного образца в ЦАГИ, после чего на него будут смонтированы элементы систем для испытания, после чего в ЦАГИ начнут испытания для подтверждения ресурса и статической прочности», - заявил начальник комплексного отдела по самолету Ил-112 КБ Ильюшина Дмитрий Усманов.

Мощность каждого двигателя у Ил-112 -3000 тысячи лошадиных сил. Со скоростью около пятисот километров в час, в зависимости от нагрузки, он способен покрывать расстояния в 2500 тысячи километров без дозаправки, для сравнения - это примерно, как от Москвы до Мурманска или Мюнхена. По заявленным требованиям Минобороны, транспортник должен приземлятся на грунтовые полосы необорудованных аэродромов небольшой протяженности.

Первый испытательный полет современного военно-транспортного самолета Ил-112 состоится в январе-феврале 2019 года.

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