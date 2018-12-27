Финальная стадия испытаний: как работают все системы уникального заправщика Ил-78М-90А

«Звезда» продолжает рассказывать о новейшем заправщике Ил-78М-90А.

Гонка двигателей - обязательная процедура перед первым испытательным полетом. Во время нее проверяется работа всех систем: в первую очередь, системы запуска двигателей, а во-вторую - запуск систем всего самолета, всех бортовых систем и навигационного оборудования.

Запуск двигателей и их работа фиксируются компьютерными программами и ими же анализируются. Это - тестовые блоки, специально установленные на самолете, который проходит испытание. После запуска двигателя начинается анализ работы и всех остальных систем танкера.

Кроме всего прочего проверяется система аварийного покидания самолета. Именно через нее в случае чрезвычайной ситуации эвакуируется экипаж.

Помимо проверки систем аварийного покидания в тестовом режиме обязательно проверяется открывание и закрывание боковых дверей. Во время экстренной ситуации через них тоже можно покинуть самолет.

Во время финальной стадии испытаний двигатели выводятся на максимальный режим. В это время (на максимальном режиме работы двигателей) суммарная тяга составляет почти 60 тонн.

На новой версии летающего танкера также есть система кругового обзора визуального контроля, который сегодня есть у штурмана.

«Ну, естественно, это новый уровень и новые возможности. В том числе и боевые. Удобство эксплуатации», - объясняет летчик-испытатель Владимир Иринархов.

В данный момент на базе Ил-76МД-90А создается также самолет ДРЛО А-100 «Премьер», который совершил первый полет в ноябре прошлого года.

Всего с начала производства в Ульяновске построено десять машин, первая из которых поднялась в воздух 4 октября 2012 года, а крайняя - 22 декабря 2018 года.