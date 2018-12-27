Второй образец Ил-112В доставили на испытания в ЦАГИ

Все элементы второго опытного военно-транспортного самолета Ил-112В были доставлены для испытаний в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени профессора Н.Е. Жуковского.

Как сообщили в пресс-службе Дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), завершился третий этап транспортировки частей Ил-112В из Воронежа в подмосковный Жуковский, а именно – фюзеляжа.

Ранее в ЦАГИ прибыли стабилизатор, элероны, закрылки, более мелкие части самолета и секции крыла.

В пресс-службе отметили, что специалисты проведут досборку Ил-112В целиком, после чего установят на специальный стенд. Именно на нем будут имитироваться нагрузки на самолет в различных режимах полета. Эксперименты продлятся около двух лет. Воздушное судно будет подвергаться нагрузкам, имитирующим не менее 5 тысяч полетов.

Ранее сообщалось, что первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится до февраля 2019 года. При этом Минобороны РФ намерено закупить еще два транспортника для испытаний.