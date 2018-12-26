Бывший главком ВКС рассказал об ударном беспилотнике шестого поколения

Российскую армию ожидает поступательное оснащение новой техникой шестого поколения. Как отметил бывший главком ВКС РФ и председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев, переход будет плавным и состоится только после основательной «обкатки» техники пятого поколения.

Бондарев добавил, что технологическое развитие армии является приоритетом, и на этот счет регулярно поступают предложения специалистов. Одним из таких предложений является опережающее создание ударного беспилотника шестого поколения, который может стать продолжением Су-57, причем сам истребитель можно оставить в предсерийном варианте.

Однако «проскакивать» опыт истребителя пятого поколения разработчики не намерены. Бондарев подчеркнул, что только подтвержденная боевой практикой и временем база может стать трамплином для создания техники следующего поколения, в том числе упоударного беспилотника.

«Все, что не прошло испытания временем, опытом, разнообразной боевой практикой, не может послужить надежной опорой, базой, наконец, трамплином для новых достижений», - сказал бывший главком ВКС РФ.

В ходе той же беседы представитель Совета Федерации рассказали о влиянии американских санкций на продажи российской техники в зарубежные страны. Бондарев отметил, что отрасль живет в этих условиях уже пятый год и давно адаптировалась, так что не стоит ожидать, будто в следующем году санкции повлекут за собой какие-то значительные потрясения.