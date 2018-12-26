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Бондарев: РФ может ответить на выход США из СВН-3 модернизацией Ту-22М3

Андрей Аркадьев
22:12 26.12.2018
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности заявил, что РФ привержена всем международным обязательствам, строго соблюдает каждое требование подписанных и ратифицированных международных документов.
Бондарев: РФ может ответить на выход США из СВН-3 модернизацией Ту-22М3
Фото: Минобороны России

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 наряду с Ту-160 и Ту-95 прошли модернизацию. Обновленная машина соответствует договору между РФ и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в интервью ТАСС.

«Мы привержены всем нашим международным обязательствам, строго соблюдаем каждое требование подписанных и ратифицированных нами международных документов», - отметил он.

Бондарев подчеркнул, что Ту-22М3 полностью укладывается в нормы СНВ-3, однако если Соединенные Штаты после 2021 года примут решение не продлевать действие документа, то Россия сможет оснастить бомбардировщики более совершенным оружием.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами морских и наземных целей днем и ночью в любых метеоусловиях.

Договор по СНВ-3 действует до 2021 года. В конце ноября двое Член Палаты представителей от Вайоминга Лиз Чейни и сенатор-республиканец Том Коттон внесли в конгресс Соединенных Штатов законопроект, который запрещает выделение средств из бюджета страны на продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В документе Москву обвиняют в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно заявлению, продлевать СНВ-III не стоит, пока РФ не согласится на контролируемое сокращение своих запасов тактического ядерного оружия, а также не даст согласие на включение своих новых систем в рамки нового договора СНВ.

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